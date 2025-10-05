Зеленский подписал несколько новых санкционных решений: кого они коснутся

В субботу, 4 октября, было подписано несколько новых санкционных решений против Российской Федерации. Они, в частности, касались военной промышленности и нефтяного сектора страны-агрессора.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении. Именно он подписал несколько указов, касающихся новых санкционных решений.

Среди них:

– Продление санкций, у которых истекал срок. Это касается российских предпринимателей и их связей с путинской системой.

– Российская военная промышленность, а именно – производители беспилотников и комплектующих.

– Санкции против лиц и против компаний, связанных с российским нефтяным сектором.

"Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию, мы будем это и в дальнейшем координировать с партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами. Также ожидаемновые санкции Европейского Союза – 19-й пакет – и соответствующие шаги Соединенных Штатов", – резюмировал президент.

Детали санкционных решений

В субботу, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений СНБО о введении и продлении санкций, срок которых истекал. В списки попали физические и юридические лица, имеющие непосредственное отношение к военно-промышленному комплексу России, связанные с российским нефтяным сектором, а также компании, связанные с подсанкционными российскими олигархами.

В первом указе – санкции против 33 физических и 27 юридических лиц, направленные на ослабление военно-промышленного потенциала России и предотвращение доступа к критическим технологиям.

Под ограничения попали производители дронов, авиационных двигателей и оптических приборов, а также поставщики импортных технологий и компонентов в РФ в обход санкций.

Это, в частности:

– "Хардберри Русфактор", производящий беспилотники и системы противодействия БпЛА и разрабатывающий нейросетевые системы распознавания техники для автоматического целеуказания.

– Завод "Юпитер", который производит оптические и оптико-электронные приборы, прицелы и микрооптику для стрелкового оружия.

– Оптико-механическое конструкторское бюро "Валдай", выпускающее оптику, приборы ночного видения и FPV-дроны с тепловизионными системами.

– Китайская Шэньчжэнь Вэйляо Интернешнл Трейд Ко., Лтд, связанная с поставкой компонентов для производства БпЛА на нужды подсанкционного завода "Алабуга", который занимается изготовлением ударных дронов типа Shahed ("Герань").

Второй указ направлен на продление действия санкций, которые были введены в 2023 году на два года. В этот список вошли компании, связанные с подсанкционными российскими олигархами Петром Авеном, Михаилом Фридманом и Андреем Косоговым.

Третьим указом введены санкции против четырех физических и трех юридических лиц, связанных с нефтяным сектором России и финансирующих продолжение войны. Через различные бизнес-структуры они пытались проникнуть в украинскую финансовую систему, создавая риски скрытого влияния на банковскую сферу.

Также санкции введены против гендиректора "Нефтеавтоматики" и этой компании и против гендиректора Курганского завода химического машиностроения и самого завода.

Напомним, что 3 октября 2025 года Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом. Ограничительные меры будут действовать еще год – до 9 октября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, страны G7 ("Большой семерки") договорились нацеливаться на тех, кто увеличивает закупки российской нефти и способствует обходу санкций. Они усиливают торговые ограничения и меры для сокращения доходов России от энергоресурсов.

Кроме этого, Европейский Союз продвигает идею использования замороженных российских активов для предоставления репарационного кредита Украине. Впрочем, речь идет не о конфискации, а об использовании этих средств для предоставления кредита правительству Украины, которое должно его вернуть после выплаты послевоенных репараций Россией.

