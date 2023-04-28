Зеленский поддержал петицию о создании Национального Пантеона Героев Украины. Документ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о создании Национального Пантеона Героев Украины. Он поддержал такую инициативу.

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Ответ на обращение появился на странице петиции. Также его опубликовала автор обращения к главе государства депутат Киевсовета, парамедик Алина Михайлова в Twitter.

Зеленский отметил, что поднятый в петиции вопрос является актуальным для сохранения исторической памяти нашего народа, консолидации и сплочения украинского общества. Создание такого мемориального комплекса украинских героев является одной из важных общенациональных задач, над реализацией которого уже началась работа.

"В частности, создан Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию мемориала украинских героев и утвержден его персональный состав. На сегодняшний день Министерством культуры и информационной политики Украины совместно с Украинским институтом национальной памяти с участием других заинтересованных органов исполнительной власти прорабатывается проект концепции Мемориала украинских героев", – сказано в ответе гаранта.

Президент также дал поручение главе правительства Денису Шмыгалю проработать этот вопрос и продвигать его дальше.

"Я благодарю Президента Украины за такую позицию и поддержку нашей инициативы. Непонимание отдельных чиновников не помешает Пантеону. У нас есть мощный общественный запрос, когда петиция за 1,5 суток набрала 25000 подписей. У нас есть политическая воля руководства государства, что следует из ответа Президента", – написала Алина Михайлова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Легендарный командир-добровольец Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, погибший 7 марта в боях за Бахмут, был похоронен в Киеве на Аскольдовой могиле.

– Невеста воина, депутат Киевсовета, парамедик Алина Михайлова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию о создании там Национального Пантеона Героев.

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