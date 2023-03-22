Зеленский по дороге из Бахмута заехал выпить кофе с украинскими защитниками: наши люди, наши военные, наша земля. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 марта, совершил новую рабочую поездку в Донецкую область и посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. На обратном пути Зеленский заехал на заправку выпить кофе с украинскими защитниками.

Видео дня

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео по заправке.

"Наши люди. Наши военные. Наша Донетчина. Наша Украина. Мы дома. На родной земле. А значит, победим", – прокомментировал видео Зеленский.

Как видно из кадров, президент стал в очередь вместе со всеми, а заказывая кофе, подчеркнул: "Это военным бесплатно, а нам за деньги".

Владимир Зеленский пообщался с украинскими защитниками в неформальных обстоятельствах, военные наперебой просили сделать селфи с президентом.

Работница заправки, фотографируя бойцов с президентом по их просьбе, восхищенно сказала: "Вы молодец, мы Вами гордимся и всеми ребятами, нашими защитниками".

"Благодарим Вас за то, что Вы у нас есть", – сказал военный, пожимая руку президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 марта Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и наградил защитников Бахмута.

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