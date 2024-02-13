Зеленский планирует западноевропейский тур, чтобы лоббировать помощь Украине – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по столицам стран Западной Европы. В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в конце этой недели, гарант может посетить Берлин и Париж.

Целью этих визитов Зеленского будет лоббирование помощи Украине, пока в Вашингтоне продолжается борьба за финансирование поддержки для нашего государства. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

"Поскольку поставки боеприпасов сокращаются, Зеленскому нужно обосновать необходимость более быстрой военной помощи, чтобы противостоять вторжению России. Вероятно, он будет настаивать на переговорах насчет гарантий безопасности", – говорит источник издания.

Помимо Берлина и Парижа, планы насчет которых пока не подтверждены, Зеленский может посетить и сам Мюнхен, где будет проходить конференция. Также обсуждается возможность проведения встреч в Лондоне, хотя команда Зеленского сосредоточена на странах, которые еще не подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.

Представители правительств Франции и Германии отказались от комментариев. А в Офисе президента Украины не комментируют график поездок Зеленского по соображениям безопасности.

Напомним, что Зеленский в обращении к украинцам сказал, что на Мюнхенской конференции Украина представит свое видение этого года, который во многом будет решающим.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение о гарантиях безопасности. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

– В высшем руководстве Украины было проведено совещание насчет новых соглашений о гарантиях безопасности для Украины. Власть в этом направлении работает сейчас "с несколькими странами".

– По данным СМИ, Украина и Германия могут подписать договор о гарантиях безопасности уже в феврале. Также переговоры по гарантиям безопасности начаты с Данией.

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