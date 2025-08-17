'Время пришло': письмо жены Трампа к Путину опубликовали в сети. Фото

В субботу, 16 августа, письмо жены президента США Дональда Трампа Мелании к российскому диктатору опубликовали в сети. В нем, в частности, первая леди призывает Владимира Путина"подумать о детях".

Мелания отмечает, что каждый ребенок"имеет одинаковые тихие мечты в сердце", независимо от того, родился ли он случайно в сельской глубинке страны, или в роскошном центре города. Она добавляет, что "они мечтают о любви, возможностях и защищенности". Об этом в своем письме к кровавому правителю, который убил тысячи украинских детей, пишет Мелания Трамп.

"Бесспорно, мы должны стремиться нарисовать мир, полный достоинства, для всех. Чтобы каждая душа могла проснуться к миру, и чтобы само будущее было полностью защищено", – говорится в письме.

Первая леди продолжила, что "в современном мире некоторые дети вынуждены тихо смеяться, не касаясь темноты вокруг них. И это молчаливый вызов силам, которые потенциально могут претендовать на их будущее".

"Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России. Вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея превосходит все разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним движением пера сегодня. Время пришло", – говорится в письме.

Напомним, что накануне стало известно о том, что первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем супруга американского президента подняла вопрос похищенных Россией украинских детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что встреча Путина и Трампа на американской военной базе на Аляске длилась около трех часов, после нее президент США и российский диктатор сделали ряд заявлений. Главным "итогом" стало отсутствие какой-либо "сделки".

При этом Путин после встречи с Трампом не сказал ничего нового по поводу войны в Украине. OBOZ.UA отслеживал все подробности встречи на Аляске.

