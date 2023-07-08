Зеленский обсудил с Рютте сроки начала обучения для украинских пилотов на F-16

Глава государства Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Турции, позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. Поскольку последний переживает не лучшие времена своей карьеры, украинский лидер выразил ему поддержку, а также подтвердил программу по обучению наших пилотов на истребителях F-16.

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Об этом Зеленский написал у себя на Telegram-канале. Политики также обговорили оборонное сотрудничество, подготовку к Глобальному саммиту мира, который может пройти до конца текущего года.

"Зафиксировали сроки начала обучающей миссии для украинских пилотов на F-16. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО", – указал Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Рютте за вчерашнее решение Палаты представителей о признании Голодомора геноцидом украинской нации советской властью. Амстердам остается верным и надежным союзником не только на фронте и политической плоскости, но в историческом контексте.

Напомним, что накануне Рютте решил подать в отставку. Правящая коалиция распалась, поскольку ее члены не смогли договориться о политике предоставления убежища в стране: именно проблема беженцев стала причиной государственного кризиса в Нидерландах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рютте заявлял, что Украина должна победить в войне с Россией. По его словам, мир в Европе еще никогда не был под такой угрозой, как сейчас.

Также именно нидерландский премьер договорился со своим британским коллегой Сунаком о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Поздней эту информацию подтвердил и сам Зеленский.