Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа: Зеленский отреагировал

Палата представителей Нидерландов официально признала массовый голод в Украине в 1932-1933 годах искусственно созданным с целью геноцида населения нашей страны. Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение, назвав его крайне важным в историческом контексте.

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Об этом он написал у себя в Twitter. Украинский лидер указал, что подобная инициатива наших партнеров в Амстердаме – один из факторов комплексной помощи нашему государству, которое противостоит России.

"Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения столь страшных преступлений", – подчеркнул гарант.

Зеленский поблагодарил нидерландских политиков, указав, что их участие в борьбе Украины способствует достижению мира и свободы во всем цивилизованном мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, все больше государств присоединяется к инициативе по признанию Голодомора геноцидом украинцев как нации властями Советского Союза. Накануне единогласное решение о принятии соответствующей декларации утвердил парламент Хорватии.

Еще раньше геноцидом события в Украине 1932-1933 годов назвали депутаты Словакии, а Лондон с такой инициативой выступил еще в мае этого года.

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