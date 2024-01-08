Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 января, провел телефонный разговор с Эмиром Катару шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Собеседники обсудили возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей.

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Об этом сообщили глава государства, а также Офис президента. Зеленский поблагодарил за важную посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении детей.

"Спасибо за важную посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей. Обсудили дальнейшую координацию по этому направлению", – отметил он.

Президент высоко оценил вклад Катара в гуманитарную инициативу Grain from Ukraine.

"Отметил вклад Катара объемом 20 млн долл. в инициативу Grain from Ukraine и заверил, что Украина, несмотря на попытки России сорвать мирную навигацию по Черному морю, и в дальнейшем будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", – подчеркнул он.

Кроме того, собеседники подробно обсудили продолжение работы по реализации Украинской формулы мира и организации предстоящего Глобального саммита мира.

Зеленский пригласил представителя Катара на следующую встречу советников в Давосе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что российские захватчики депортировали на территорию РФ более 19 тысяч детей из временно оккупированных ими украинских территорий. В настоящее время на Родину из России удалось вернуть 387 юных граждан Украины.

– Войска страны-агрессора России вывозят на свою территорию часть украинских детей, которых из Украины незаконно депортировали в Беларусь. Некоторые украинцы остаются в РБ.