'Путин начал эту войну, а рейтинг Зеленского больше 50%': конгрессмен-республиканец 'разнес' антиукраинские нарративы Трампа

Конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бейкон отреагировал на последние заявления президента США Дональда Трампа касательно Украины и ее лидера Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что это Владимир Путин является диктатором и именно он начал эту войну.

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Об этом Бейкон 19 февраля написал в соцсети Х. "Путин совершил военные преступления. Путин – диктатор, который убивал своих оппонентов", – отметил политик.

Конгрессмен добавил, что страны Европы сделали больший вклад в помощь Украине.

"Зеленский имеет более 50% поддержки. Украина хочет быть частью Запада, Путин ненавидит Запад. Я не принимаю двойное мышление Джорджа Оруэлла", – резюмировал Бейкон.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Дональда Трампа о якобы 4% доверия украинцев к нему. Он подчеркнул, что такие цифры являются частью российской дезинформационной кампании.

Трамп после этого назвал украинского президента "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны". Также он обвинил Зеленского в "выманивании" у США 350 миллиардов долларов на войну, и заявил, что гарант "играл, как на скрипке" на бывшем президенте Джо Байдене.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег президента Украины от нападок на Дональда Трампа. Он заявил, что публичное "поливание его грязью" может иметь только обратные последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение президента США Дональда Трампа назвать Владимира Зеленского диктатором было "неправильным и опасным". Потому что он является легитимно избранным главой государства.

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