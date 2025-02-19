'Мы не понимаем логики': в правительстве Франции выразили недоумение по поводу обвинений Трампом Украины в разжигании войны

Со времен Второй мировой войны самая кровавая бойня в Европе началась 24 февраля 2022 года, когда российский диктатор Владимир Путин начал в Украине так называемую "специальную военную операцию", которая в переводе на человеческий язык означала полномасштабное вторжение в соседнее суверенное государство. И Франция не понимает, почему президент США Дональд Трамп обвинил в этом главу украинского государства Владимира Зеленского, и обвиняет его в том, что война длится уже три года.

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Об этом в среду, 19 февраля, заявила пресс-секретарь французского правительства Софи Прима. Ее цитирует издание Reuters.

"Мы не очень хорошо понимаем логику", – сказала пресс-секретарь Софи Примас журналистам, подчеркнула, что комментарии Трампа были "разные, изменчивые и часто непонятные".

По ее словам, за последние несколько дней Трамп сделал ряд комментариев по Украине, не посоветовавшись со своими европейскими союзниками.

Так, после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии, на которые не были приглашены ни Украина, ни ЕС, Дональд Трамп отверг возмущение официального Киева по этому поводу. В то же время, он ни словом не обмолвился об ответственности России как агрессора в полномасштабной войне.

"Вы там уже три года находитесь. Вам следовало закончить это три года назад. Вам вообще не следовало начинать это", – заявил Трамп в комментариях журналистам, обращаясь к украинцам.

Он заявил, что урегулировать войну на самом деле "было очень легко" и, по его словам, "даже посредственный переговорщик мог это решить".

Издание отмечает, что Украина и ее союзники в Европе были ошеломлены решением Вашингтона и Москвы провести мирные переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе.

Украина заявила, что не примет навязанное ей соглашение без его согласия, что подтвердили и европейские лидеры, тогда как Россия исключила возможность уступок с ее стороны, в частности, территориальных.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 февраля Трамп сделал ряд заявлений, демонстрирующих его реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

В то же время Трамп рассыпался в реверансах в адрес Кремля. Он заявил, что россияне атакуют лишь на 20% и Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.

Также Трамп подверг критике Европу и Украину за якобы затягивание войны с Россией. Он обвинил Украину в том, что она не заключила соглашение с агрессором три года назад, а начала защищаться.

19 февраля Трамп сделал очередное громкое заявление – он обвинил Зеленского в выкачивании из США $350 млрд на войну. Трамп заявил, что украинский лидер "играл как на скрипке" на бывшем президенте Джо Байдене.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал заявления Трампа о "диктаторе Зеленском". Он напомнил, что именно Россия, под руководством Путина, начала войну в Украине.

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