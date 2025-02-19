'Это возможность для Украины': Уолтц намекнул, что риторика Трампа связана с буксировкой соглашения о полезных ископаемых

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц прокомментировал последние последние заявления Дональда Трампа в отношении Украины. Эти слова главы государства он связал с буксировкой соглашения о полезных ископаемых, на которое пока не соглашается Киев.

Видео дня

Об этом Уолтц сказал в эфире Fox News в среду, 19 февраля. Помимо "сопротивления" заключению соглашения он упомянул также "эскалацию риторики".

Советник Трампа утверждает, что "не все" еще приняли завершение эпохи "бесконечной войны, которая несет смерть и разрушение со всех сторон, стоит сотни миллиардов долларов и уносит сотни тысяч, если не миллионы жизней".

"Я думаю, что разочарование на самом деле возникло только в течение последней недели из-за этого странного сопротивления, эскалации риторики из-за представления того, что мы считаем абсолютной возможностью – а именно, чтобы Соединенные Штаты инвестировали в украинскую инфраструктуру, чтобы они добывали свои полезные ископаемые, свои природные ресурсы, нефть и газ", – сказал он.

По словам Уолтца, США в отличие от Европы не хотят оказывать большую часть помощи в форме "кредитов, погашаемых за счет процентов от арестованных российских активов".

"Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возвращения большей части своих инвестиций. Все это – возможность для Украины. Они должны увидеть, что это так, а вместо этого мы имеем такую эскалацию риторики и сопротивление, и президент (Трамп – Ред.) не собирается этого терпеть", – отметил советник.

Мы писали о том, что проект соглашения, которое Соединенные Штаты Америки предлагали президенту Владимиру Зеленскому на прошлой неделе, выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Украина намерена подписать предложение США по использованию редкоземельных металлов. Однако предшествовать этому должны соответствующие обсуждения.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны также подчеркнул, что если этот документ будет доработан и у него добавят выгодные для Украины условия, его могут одобрить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!