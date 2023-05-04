'Мы реалисты': Зеленский озвучил четкое требование Украины к НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеется получить от союзников четкий сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс. Киев хотел бы услышать от партнеров нечто большее, чем об "открытых дверях" Альянса.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьерами Нидерландов и Бельгии Марком Рютте и Александром де Кроо в Гааге.

Зеленский заметил – в Украине понимают, что во время войны страну не примут в НАТО. Но хотели бы видеть алгоритм соответствующих шагов по вступлению в Альянс, утвержденный на Вильнюсском саммите.

"Мы реалисты, мы понимаем, что не вступим в НАТО пока война продолжается. Но уже во время войны мы хотим услышать четкий сигнал о том, что мы будем у НАТО после войны", – подчеркнул президент.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, комментируя вопрос о вступлении Украины в НАТО, напомнил фразу генсека Альянса о том, что Украина "принадлежит к евроатлантической семье" и "в один день будет в НАТО".

"Что касается Нидерландов – мы поддерживаем амбиции Украины относительно членства в НАТО. Мы сейчас работаем над тем, чтобы на саммите в Вильнюсе мы шагнули вперед и не вернулись к формулировкам, которые были на Бухарестском саммите (2008 году. – Ред.), или еще каким-то .Чтобы это был явный шаг. Что именно это будет – будет обсуждаться в следующие 4-6 недель", – сказал Рютте.

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Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в рабочей поездке в Гааге, передал россиянам "привет". Он отметил, что прибыл в Нидерланды, чтобы привезти для граждан страны-агрессора плохие новости.

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