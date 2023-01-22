Зеленский назвал главное условие победы над врагом в 2023 году

Украина может одержать победу в войне над государством-террористом Россией уже в 2023 году. Главным условием для этого является единство государства изнутри и непоколебимая его поддержка извне.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко в День Соборности Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента. По его словам, реальной победой станет полная физическая деоккупация наших территорий.

"Мы уже победили, потому что объединились, у нас большая нация, великий народ… Кроме того, важно провести еще и физическую деоккупацию наших территорий. Тогда это будет не только теоретической или философской победой – это будет реальностью", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, скорость достижения победы зависит от крепости внутри Украины и извне – помощи партнеров. Он подчеркнул, что нельзя допускать замедления процессов, поскольку это будет затягивать войну.

Со своей стороны бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны-союзники помогут Украине выиграть войну, развязанную Россией, в 2023 году. Для этого украинской армии необходимы поставки военной техники, в частности танков и самолетов. Он пообещал, что поддержка нашего государства будет продолжена.

Напомним: 22 января Зеленский встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Экс-премьер Британии поделился с президентом впечатлениями от увиденных на Киевщине последствий российских атак.

Также украинский лидер проинформировал британского политика о ситуации на передовой и выразил убеждение, что благодаря мощной поддержке партнеров Украине удастся остановить российского агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Конференции министров сельского хозяйства в Берлине. Он подчеркнул, что необходимо останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки снабжения, а также привлекать к ответственности любого тирана, пытающегося голодать инструментом своей политики.

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