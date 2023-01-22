Мы поможем Украине закончить эту войну в 2023 году, – Борис Джонсон на встрече с украинскими студентами

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны-союзники помогут Украине выиграть войну, развязанную Россией, в 2023 году. Для этого украинской армии необходимы поставки военной техники, в том числе танков и самолетов.

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Об этом британский политик сказал 22 января в столице Украины, выступая на встрече со студентами и преподавателями Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Соответствующим видео поделился в YouTube Офис президента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Джонсон обратился к аудитории, отметив, что они живут в героическое и историческое для страны время.

"И вы можете победить! Это самое важное сообщение, которое я хотел бы донести к вам. Вы победите, потому что ваша война – за независимость... Война за независимость всегда заканчивается одинаково – независимостью и суверенностью", – считает экс-премьер Соединенного Королевства.

Он пообещал, что поддержка нашего государства будет продолжаться. "Мы, ваши друзья, поможем вам как можно скорее закончить эту войну – в 2023 году. Потому что это будет самое лучшее для мира, люди не будет гибнуть, это будет самое лучшее для Украины и, честно говоря, для российского народа тоже", – заявил Джонсон.

Политик подчеркнул, что для этого нужно продолжать поставки военной помощи, расширять ее.

"Это значит, что нужно предоставить танки. Я горд, что мы первая страна, которая пришлет танки Challenger, и мы ожидаем танков с других стран. Мы хотим получить самолеты для народа Украины, и нам нужно более сложное, совершенное оборудование, вооружение всех видов, которое позволит вам защитить свою страну", – сказал друг нашего государства.

Он также раскритиковал тезис об "эскалации", на которую якобы пойдет РФ из-за передачи ВСУ более современного оружия. Джонсон призвал не слушать людей, которые говорят об этом.

"Я был в Буче. Как можно эскалировать еще больше?.. Украина заслуживает на всю помощь, которая возможна", – подчеркнул бывший британский премьер-министр и добавил, что судьба Украины в НАТО.

Как писал OBOZREVATEL:

– 22 января, в День Соборности Украины, Борис Джонсон прибыл в Киев. Он поехал в Бучу и Бородянку Киевской области, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

– Во время переговоров Джонсон и Зеленский обсудили практические шаги, которые может предпринять британский политик для помощи Украине.

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