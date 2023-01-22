Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В Офисе президента политика встретили как старого доброго друга.

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Соответствующее видео украинский лидер опубликовал в Telegram. Экс-премьер Британии поделился с президентом впечатлениями от увиденных на Киевщине последствий российских атак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Глава государства выразил благодарность Джонсону за поддержку Украины во время саммита в формате Рамштайн в Германии, где он призвал союзников предоставить Украине танки.

В процессе переговоров Зеленский и Джонсон обменялись мнениями по практическим шагам, которые может предпринять британский политик для помощи Украине в это тяжелое время. В частности, обсуждался вопрос подготовки "саммита мира", который планируется провести с целью реализации формулы мира, которую президент представил лидерам "Группы двадцати" в прошлом году.

Также украинский лидер проинформировал британского политика о ситуации на передовой. Глава государства выразил убеждение, что благодаря мощной поддержке партнеров Украине удастся остановить российского агрессора и освободить все временно оккупированные территории.

Зеленский выразил мнение, что новая волна мобилизации не поможет государству-террористу, однако подчеркнул, что Украина нуждается в большей технике: танках, самолетах, дальнобойном ракетном оружии.

Напомним: в воскресенье, 22 января, Борис Джонсон неожиданно посетил Бучу и Бородянку на Киевщине. Как видно на опубликованных кадрах, он пообщался с местными жителями. Сколько английский политик будет находиться в Украине, пока неизвестно.

В свою очередь в пресс-службе "Укрзалізниці" сообщили, что по дороге к месту назначения Джонсон заверил, что никогда не сомневался в победе Украины еще до того, как это стало общеевропейским мейнстримом, а британцы сейчас делают все возможное, чтобы "леопарды" все же поселились в украинских степях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– еще 13 января СМИ сообщили, что Джонсон планирует очередной визит в Киев, однако дата была неизвестна. Отмечалось, что тем самым он хочет продемонстрировать свою публичную поддержку Украине в борьбе с российскими агрессорами;

– во время "Украинского завтрака" в Давосе 19 января Джонсон призвал страны Запада не верить запугиванию России ядерным оружием. Он попросил союзников как можно скорее предоставить Украине танки.

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