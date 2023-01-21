Зеленский – участникам форума в Берлине: мир нуждается в большей решительности, чтобы останавливать агрессии. Видео

Мир нуждается в большей решительности, чтобы останавливать агрессии, которые ломают продовольственный рынок. Необходимо останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки снабжения, и привлекать к ответственности любого тирана, который пытается сделать голод инструментом своей политики.

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С соответствующим призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Конференции министров сельского хозяйства в Берлине, которая проходит 21 января в рамках Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству. В частности, президент отметил, что Украина всегда была добросовестным и ответственным участником мирового рынка продовольствия (видео размещено внизу новости).

"Это наша моральная константа: на плодородных почвах должна быть пшеница, а не воронки от взрывов", – сказал Зеленский.

Он добавил, что победить голод, обеспечить продовольственную безопасность и стабилизировать цены на продовольствие возможно, однако для этого нужно наказывать агрессоров и помогать странам, оказавшимся на грани голода.

"Именно это делает Украина. Именно это делают наши партнеры. Я призываю всех: присоединяйтесь!", – сказал глава государства.

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