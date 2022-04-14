Зеленский назвал ближайшую цель РФ и заявил, что после Бучи и Мариуполя переговоры будут другими

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он "испытал весь спектр эмоций", когда посетил Бучу под Киевом, где российские оккупанты массово и жестоко убивали мирных жителей. После этого в тот день он не мог чувствовать "ничего, кроме ненависти к российским военным".

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC. Он подчеркнул, что военными преступниками являются президент РФ Владимир Путин и всю остальную российскую армию "сверху донизу".

В то же время в Мариуполе, который захватчики стерли с лица земли, уже могли быть убиты десятки тысяч человек, еще столько же – пропали без вести.

"Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России – кого в лагеря, кого в другие города. Что происходит с этими людьми, никто не знает. Сколько убитых, никто не знает", – отметил президент Украины.

Видео дня

Зеленский заявил, что после зверств российских войск в Мариуполе и пригородах Киева – Буче, Бородянке и других населенных пунктах – возможности мирных переговоров с Россией еще больше сократились.

"Буча находится в процессе закрытия возможностей мирных переговоров. Дело не во мне – дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами", – сказал гарант.

О ближайших целях России

После отступления армии РФ от Киева и с севера Украины в целом, в Москве, вероятно, отказались от дальнейших попыток силой захватить всю территорию нашей страны.

Однако теперь Путин перебросил всех своих солдат на юг и восток Украины. Из-за этого есть угроза кровавого и затяжного конфликта в этой части государства, считает Зеленский.

Стратегической целью для главы РФ является Мариуполь, однако портовый город на берегу Азовского моря уже практически полностью разрушен из-за непрекращающихся обстрелов оккупантов.

По словам Зеленского, на востоке сейчас "наиболее сложная ситуация" для Вооруженных сил Украины, "но именно здесь сосредоточены наши самые мощные подразделения".

"Они могут уничтожить нас, но мы ответим; они могут убить, но они тоже умрут. Я не могу понять, для чего, зачем они пришли", – добавил гарант.

О санкциях против РФ и оружии для Украины

Президент Зеленский высказал свое недовольство тем, что некоторые страны сейчас блокируют введение эмбарго на российскую нефть и другие энергоносители. В частности, он упомянул в этом свете Венгрию и Германию, отметив, что украинское правительство разочаровано действиями официального Берлина, который поддержал некоторые санкции против России, но при этом не отвечает согласием на призывам поддержать более жесткие меры насчет продажи нефти.

"Некоторые из наших друзей и партнеров понимают, что сейчас другое время, что это уже не вопрос бизнеса и денег. Что это вопрос выживания", – сказал глава государства.

Украинский лидер также повторил, что Украине нужно больше оружия, чтобы она могла отражать российскую агрессию. И эти поставки нужны как можно скорее.

"США, Великобритания, некоторые европейские страны – они пытаются помочь и помогают. Но все же нам нужно это раньше и быстрее. Ключевое слово – сейчас", – объяснил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что жизнь должна победить войну, в которой уже 50-е сутки пребывает наша страна. Свое мнение он проиллюстрировал снимками, подтверждающими, что украинский народ непобедим.