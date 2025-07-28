Зеленский назначил Залищук послом Украины в Швеции: что о ней известно

Украинским послом в Швеции 28 июля назначена Светлана Залищук, бывшая депутат VIII созыва Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко". Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Зеленским.

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Текст опубликован на сайте ОП. "Назначить Залищук Светлану Петровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", – говорится в указе №556/2025.

Залищук 42 года. Она начинала свою карьеру как журналистка (в частности работала на "5 канале"), а в 2005–2006 занимала должности в "медийке" властных структур. Сама же стала политиком в 2014 году, когда ее избрали в Верховную раду по партийному списку (№ 18) "БПП".

В 2015–2017 годах была членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, где работала в Комитете по противодействию дискриминации и соблюдению равенства, а также заместителем члена Комитета по вопросам культуры, науки, образования и СМИ.

В январе–апреле 2019-го Залищук выступала советницей Анатолия Гриценко, тогдашнего кандидата в президенты, по международным вопросам (номинирована на должность министра иностранных дел).

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду IX созыва по мажоритарке, но выборы не выиграла. В следующем году стала внештатной советницей Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В 2021-м получила должность советника председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Завершила работу в "Нафтогазе" в ноябре 2022 года.

Как писал OBOZ.UA, 21 июля Владимир Зеленский сообщил, что назначил 16 новых послов Украины (в Алжире, ОАЭ, Боснии и Герцеговине, Эстонии , Анголе, Японии, Бельгии, Малайзии, Республике Кипр, Мексике, Канаде , Омане, Испании, Кувейте, Кении, ЮАР). Каждому из дипломатов определили персональные задачи и четкие критерии оценки эффективности.

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