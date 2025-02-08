Зеленский назначил послов в Молдове и Уругвае: кто получил должности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Республике Молдова и Восточной Республике Уругвай. Соответствующие документы глава государства подписал в пятницу, 7 февраля. Кроме того, он изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Об этом говорится в указах №77/2025 и №78/2025, опубликованных на сайте президента. Так, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Молдове назначено Пауна Роговея.

Роговей работает в МИД Украины с 1999 года, занимал дипломатические должности в Румынии и Молдове. В 2023 году стал послом по особым поручениям МИД, занимается урегулированием приднестровского конфликта, выступает за вывод российских войск из Приднестровья.

В то же время посол Украины в Аргентинской Республике Юрий Клименко назначен послом в Восточной Республике Уругвай по совместительству.

Кроме того, глава государства назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской комиссии по совместительству. Другим указом Президент уволил с этой должности Любовь Непоп.

На сайте главы государства также опубликован указ о введении министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в состав СНБО.

"На частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024… ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ляшко Виктора Кирилловича — министра здравоохранения Украины. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в документе.

Отметим, что в марте Зеленский сообщал, что послом Украины в Молдове станет бывший секретор СНБО Алексей Данилов.

"Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, а конкретнее – я согласовал его кандидатуру как нового Посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украине. Для нас Молдова является чрезвычайно весомым государством – и с точки зрения безопасности вызовов в регионе, и с точки зрения взаимовызовов в регионе, и с точки зрения взаимовыгодных отношений".

Благодаря сегодняшнему указу этого не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, указом Зеленский Евгений Мойсюк был уволен с должности специального уполномоченного в ОП по гарантиям безопасности. Он перешел на новое место работы – заместителя министра обороны Рустема Умерова.