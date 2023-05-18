Зеленский: мы не имеем права проиграть, XXI век станет для России последним

Глава государства Владимир Зеленский по Zoom обратился к участникам второй конференции Strategic Ark, организованной Польским институтом международных отношений. Он напомнил о бедах, которые Россия исторически нанесла нашим народам, и указал, что XXI век должен оказаться последним для доминирования имперского высокомерия Москвы.

Видео дня

Выступление президента традиционно транслировала пресс-служба его Офиса. Зеленский заметил, что 18 мая уже символическая и сакральная дата для польского и украинского государств (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"18 мая 1792 года стотысячное русское войско перешло границы Речи Посполитой и вторглось на ее землю. Началась российско-польская война, последствия которой мы все помним. Сегодня тот же враг. Та же цель. Та же цена поражения. Мы не имеем права проиграть", – подчеркнул украинский гарант.

Зеленский добавил, что все партнеры Украины должны осознать, что сегодня нельзя отступать от борьбы со злом, сопротивления агрессии.

"России требуется не мир, а время – для новых ракет, нового плана, нового нападения. Это формула русской политики, неизменная веками. ХХІ должно стать для нее последним", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 18 мая обратился к украинской нации по случаю Дня вышиванки и Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

"Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура", – указал глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!