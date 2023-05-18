newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Зеленский: мы не имеем права проиграть, XXI век станет для России последним

Екатерина Белоброва
Новости политики
1 минута
207
Зеленский: мы не имеем права проиграть, XXI век станет для России последним

Глава государства Владимир Зеленский по Zoom обратился к участникам второй конференции Strategic Ark, организованной Польским институтом международных отношений. Он напомнил о бедах, которые Россия исторически нанесла нашим народам, и указал, что XXI век должен оказаться последним для доминирования имперского высокомерия Москвы. 

Видео дня

Выступление президента традиционно транслировала пресс-служба его Офиса. Зеленский заметил, что 18 мая уже символическая и сакральная дата для польского и украинского государств (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"18 мая 1792 года стотысячное русское войско перешло границы Речи Посполитой и вторглось на ее землю. Началась российско-польская война, последствия которой мы все помним. Сегодня тот же враг. Та же цель. Та же цена поражения. Мы не имеем права проиграть", – подчеркнул украинский гарант.

Зеленский: мы не имеем права проиграть, XXI век станет для России последним

Зеленский добавил, что все партнеры Украины должны осознать, что сегодня нельзя отступать от борьбы со злом, сопротивления агрессии. 

"России требуется не мир, а время – для новых ракет, нового плана, нового нападения. Это формула русской политики, неизменная веками. ХХІ должно стать для нее последним", – заключил он. 

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 18 мая обратился к украинской нации по случаю Дня вышиванки и Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа. 

"Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура", – указал глава государства. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!