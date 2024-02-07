Зеленский может лично посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Германию во второй раз за период полномасштабной войны в Украине. Глава государства, вероятно, примет участие в Мюнхенской конференции безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля.

Об этом сообщило издание Tagesspiegel. Отмечается, что программа и точный график пока засекречены из соображений безопасности.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью изданию не подтвердил 100% участие украинского лидера, однако отметил, что ему было направлено приглашение и организаторы прилагают усилия, чтобы обеспечить присутствие Зеленского.

В прошлом году глава Украинского государства участвовал в этом мероприятии в формате онлайн.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что президент России Владимир Путин должен получить от Европы и США четкий сигнал: его расчет на то, что РФ удастся дождаться, пока Запад бросит Украину один на один с агрессором – не сработает. Глава немецкого правительства также выразил надежду, что американский Конгресс наконец-то утвердит новую помощь для Украины, а европейские страны нарастят поддержку украинского войска.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и Германия могут подписать договор о гарантиях безопасности уже в этом месяце. Проект документа практически готов.

– Канцлер Германии Шольц заявил, что большинство стран ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, которая мужественно борется со страной-агрессором Россией. Он в очередной раз призвал страны ЕС усилить помощь Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!