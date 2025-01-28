Зеленский и Макрон в Польше обсудили возможные форматы гарантий безопасности для Украины: подробности

Президенты Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики говорили о дальнейшей поддержке Украины со стороны Парижа, а также затронули тему гарантий безопасности для нашего государства.

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Об этом сообщили на сайте Офиса президента, также Зеленский раскрыл детали встречи на своем канале в Telegram. Он поблагодарил Францию "за постоянную и неизменную поддержку Украины на пути к справедливому и продолжительному миру".

"Отдельное внимание было уделено сотрудничеству безопасности и возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Рассчитываем на поддержку Франции в переговорном процессе для вступления в ЕС", – написал Зеленский.

Главы государств встретились 27 января после церемонии 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в годы Второй Мировой войны.

Как напомнили в ОП, с начала широкомасштабной агрессии РФ французская сторона предоставила Украине оборонную поддержку на 6 млрд евро.

"Во время встречи лидеры обсудили возможности усиления оборонных возможностей Украины со стороны Франции, что будет укреплять позиции нашего государства для достижения справедливого и длительного мира. Отдельное внимание уделили сотрудничеству безопасности и, в частности, возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы", – сказано в сообщении.

Ранее Макрон сказал, что война, начатая Россией против Украины, не закончится "завтра или послезавтра", несмотря на обещания президента США Дональда Трампа в ближайшее время ее завершить. Он также анонсировал план "мобилизации" большего числа молодых добровольцев.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече с послами в Елисейском дворце 6 января Макрон обвинил РФ в том, что она глобализовала войну в Украине, привлекая к боям войска КНДР и используя возможности Ирана и Китая для производства оружия. Кроме того, Москва продолжает вмешиваться в дела государств-членов ЕС.

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