Зеленский: год назад мир увидел правду о России, убийцы должны быть наказаны. Фото

Все причастные к российским военным преступлениям в Украине должны быть наказаны. Нет никаких сомнений, что они понесут ответственность, а наша земля будет очищена от оккупантов.

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Об этом 29 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он также опубликовал очередную серию фото жестокой войны РФ против украинцев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ужасные кадры, которые навсегда ранили наши души и сердца. Год назад мир увидел правду о России. О том, что она несет только пыточные, расстрелы, мародерство", – написал глава государства.

Зеленский добавил, что все российские убийцы, все организаторы террора против Украины и ее народа должны быть наказаны.

"Мы не сомневаемся, что они понесут ответственность. Мы не сомневаемся, что шаг за шагом очистим нашу землю от этого зла", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Зеленский рассказал, помощь какой страны критически важна для победы Украины в войне с агрессором. Он подчеркнул, что успехи ВСУ на поле боя во многом обусловлены западной военной помощью.

– Зеленский объяснил, почему ВСУ так важно удержать Бахмут. Путин может использовать захват этого города, чтобы убеждать мир в необходимости принудить Украину пойти на переговоры и компромиссы с агрессором.