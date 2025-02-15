'Зеленский для меня не враг': Порошенко призвал к единству в стране против общего врага – Путина

Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC заявил, что разрушение внутреннего единства делает Украину слабее и играет на руку Путину, пишет "Европейская солидарность".

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На вопрос ведущего о введенных Зеленским санкциях Порошенко ответил: "Во-первых, это неконституционно, незаконно, противоправно, потому что по украинской Конституции и украинскому законодательству невозможно вводить санкции против граждан Украины, которые сейчас находятся в Украине".

Порошенко отметил, что это означает начало избирательной кампании. Я лидер оппозиции. Я лидер второй по численности парламентской фракции. К сожалению, Зеленский хочет зачистить избирательное поле и избавиться от конкурента. Это не имеет ничего общего с демократией и свободой", – убежден Петр Порошенко.

Я горжусь тем, что общественные активисты, правозащитные организации Украины сделали абсолютно четкое сообщение – это незаконно. Если у вас что-нибудь есть, предъявляйте, пожалуйста, и идите в суд. Если у вас ничего нет, вы можете представить себе, что политический лидер может единолично принять решение и подписать указ президента, атакуя своего оппонента?", – отметил Порошенко.

"Я хочу отметить послание вице-президента Венса о том, что наши ценности должны нас объединять, а свобода и демократия, в том числе обеспечение свободных и демократических выборов, должны вызвать доверие народа и иностранных партнеров Украины", – сказал Порошенко.

"Одним из ключевых факторов защиты украинских интересов есть единство. Единство внутри Украины. Это единство помогло нам отбросить Россию от Киева, Херсона и Харькова в 2022 году. А сейчас – это атака на единство, потому что единство означает отсутствие выборов. Если президент решил начать выборы, это разрушает единство, это делает Украину слабее", – считает Петр Порошенко.

"Мы должны обеспечить мир через силу. И потому нам нужно сделать Украину сильной. Нам нужно укреплять наше трансатлантическое единство. К сожалению, эти абсолютно безответственные шаги, незаконные и неконституционные, делают Украину слабее. Зеленский мне не враг. У нас один враг. И имя этого врага – путин", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко назвал санкции СНБО против себя провокацией.