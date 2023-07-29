Сразу два интересных призыва, два настойчивых совета были посланы в Украину нашими уважаемыми партнёрами из Европы и Америки. Оба предложения, мягко говоря, немножечко неожиданны.

Видео дня

Номер раз.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс сделал Украине предложение провести в срок выборы в Раду (президентские — в уме?), причём несмотря на войну.

Глава ВР Руслан Стефанчук отреагировал скорее даже позитивно, чем уклончиво, употребив, в частности, слова "баланс", "дискуссии" и "поток демократии", а также подтвердив, что запрета на этот счёт Конституция не содержит.

Имею вопросы.

А ничего, что оккупированная часть страны останется в таком случае без своих представителей в парламенте? Как и все многочисленные районы активных боевых действий?

А как быть с обеспечением безопасности на избирательных участках по всей стране одновременно? ПВО хватит? А то ведь все они могут стать "законными целями" для российских ракет.

Но главное — неизбежный в таком случае политический раздрай. Оно в войну нам нужно? Когда так необходимо общенародное единство! Ох, 777 раз надо бы сначала отмерить…

(Не говорю уже о технических мелочах вроде свободной разнопартийной пропаганды и агитации в условиях единого общеукраинского телемарафона и неизбежных информационно-политических ограничений военного времени.)

Тот, кто предлагал, долго думал и всё это продумал? Пусть расскажет с подробностями.

Номер два.

Умная The Washington Post, фактический неофициальный рупор Демократической — правящей в США — партии, предложила Украине вместо вытеснения русского языка заявить на него свои права, отобрав монополию на этот язык у россии.

Ну, лично я писал о том же регулярно последние примерно 18 лет.

Что русский язык – это украденный мордором украинский; что негоже неньке-Украине отказываться от своего украденного дитяти, хоть и непутёвого; что не отказались же от английского англичане, хотя его у них украли американцы, с которыми у них тогда были, скажем так, весьма сложные отношения; и прочее, прочее.

Так вот, респектабельная мировая пресса всё время хранила по данному поводу совершенно гробовое молчание. Чтобы высказаться на этот счёт именно сейчас — В МАКСИМАЛЬНО НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ для таких рассуждений момент?

Где ж ты, бл*, раньше была, Почта Вашингтонская??!

А теперь уж годиков 20-30 придётся обождать. Вонючая москва надолго завоняла всё, что успела до этого у нас украсть, включая и язык, и название Русь, и даже часовой пояс завоняла тоже. И пока что круг претендующих на сохранение за собой врождённого русскоязычия сузился до предела: я — последний, за мной не занимать… Пока не сменится, как минимум, поколение. А то и не одно.

Русский здесь будут искусственно возрождать, как в Израиле древнееврейский. Из исторического интереса. Когда все поголовно будут говорить у нас по-украински и по-английски. Ещё, возможно, по-польски. О Пушкине будут знать сначала как о том, кто ругался с Мицкевичем.

Поздно, WP, поздно. Процесс ушёл.

А теперь — об этих двух странных предложениях в комплексе. Ведь случились они практически почти в один день.

Дорогой Запад! Дорогая Цивилизация! Вы — на Земле? Или где?