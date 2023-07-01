Запад видит слабость Путина и готовит сценарии на случай распада России, – Юрий Гудыменко

Попытка Пригожина дойти до Москвы вызвала большой резонанс среди политиков Запада и спровоцировала цепную реакцию. После того как на поле вышли новые игроки, а Путин продемонстрировал свою несостоятельность, тема распада России перестала быть табу в публичном пространстве.

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Об этом в интервью Радио НВ рассказал ветеран, историк и глава ОО "Українське об’єднання "Мрія" Юрий Гудыменко.

"Внутри России многие игроки поняли, насколько легко дойти до Москвы и насколько слаба власть Путина сейчас. В то же время наши западные партнеры довольно негативно относятся к идее распада России. По их мнению, это маргинальная история, ведь будут под вопросом доступ к оружию, коммуникация с Китаем. Если раньше об этом не задумывались, то теперь Запад понимает, что лучше иметь запасной план на этот период", – отметил Юрий Гудыменко.

Также историк добавил, что даже бывший президент США Дональд Трамп, известный своей лояльностью к Путину, сейчас прозрел. Это касается и канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца, тоже начавшего проговаривать дезинтеграцию России.

"Тема распада Российской Федерации раньше не выходила в публичную плоскость, а чиновники молчали о таком развитии событий. "Акела промахнулся", ослаб. Ведь политики – это волки, а сейчас они услышали запах крови. Орбан, который этого не замечает, напоминает человека, который поставил все на больную лошадку в гонке и искренне верит, что произойдет чудо. Другие политики, которые смотрят на Орбана и пока не имеют сложившейся позиции, думают, что Орбан таки что-то знает. Ведь он не может быть настолько уверен без дополнительной информации. Впрочем, это не так. Он подсознательно подыгрывает российской пропаганде, не получая при этом никаких "темников" или инструкций", – подытожил Гудыменко.