Запад не может позволить себе, чтобы Украина проиграла битву с врагами, которые хотят ее уничтожить. Потому что именно Украина – преграда для нового мирового порядка в Европе.

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А далі – треба будувати абсолютно нову архітектуру безпеки Європи. І цей союз без України неможливий. Бо у нас найбільша армія на континенті, яка знає, як стримувати Росію. Ми єдині маємо армію, яка вміє вести сучасну високотехнологічну війну.

Тому треба об'єднуватися і спільно працювати у напрямку передових технологій, посилення виробничих можливостей та консолідації ресурсів. Саме це приведе нас до технологічної переваги, і як наслідок – дасть гарантії власної безпеки.

Контроль над критичними ресурсами і технологіями стане питанням нашого виживання. Освіта і наука – найкращою інвестицією. А інноваційний потенціал – новою ключовою конкурентною перевагою майбутнього.

Про це і не тільки говорив на Лондонській безпековій конференції.