Залужный назначил бывшего генпрокурора Луценко командиром взвода ударных БПЛА, – Сарган

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный назначил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных БПЛА. Приказ был подписан еще в понедельник, 20 февраля, но об этом стало известно только сегодня.

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Соответствующую информацию обнародовала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. Об этом она сообщила в Twitter, однако не опубликовала текст документа.

"Приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части", – говорится в публикации.

Известно, что Луценко встал на защиту Родину в феврале прошлого года. Недавно он получил звание капитана.

Супруга экс-генпрокурора Ирина рассказала, что он сначала был в теробороне Киева, потом в Николаеве и на Херсонском направлении.

Уже более трех месяцев Луценко служит на Донецком направлении – в Бахмуте и Соледаре.

Напомним: Луценко занимал должность генерального прокурора Украины с 2016 по 2019 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2021 года, буквально за 2 месяца до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Луценко заявил, что концентрация войск России у границ Украины тесно связана с кризисом на границе Беларуси и Польши. Таким образом, по мнению экс-генпрокурора, РФ пыталась шантажировать США и ЕС возможным наплывом мигрантов не только с Беларуси, но и с Украины. Он отметил, что не верит в массовые протесты в Украине на фоне тогдашних резонансных событий.

Также Луценко рассказал о перечне украинцев – врагов президента РФ Владимира Путина. Якобы только после их ареста начнутся прямые переговоры Кремля с президентом Украины Владимиром Зеленским.