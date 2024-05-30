Со ссылкой на The Washington Post сообщают, будто Трамп сказал на закрытой встрече, что бомбил бы москву и Пекин, если бы при нём россия напала на Украину или Китай на Тайвань.

Как это, а также Джавелины, которые Трамп присылал нам в своё время, соединить с тем, что именно он полгода блокировал помощь Украине, чем существенно изменил ход войны в пользу мордора?

Ведь когда Трамп делает такие заявления, прекрасно понимает, что СМИ узнают, какой бы закрытой встреча ни была.

Но это и есть та самая непредсказуемость/непрогнозируемость, которую он сознательно и демонстративно — даже когда "шёпотом для своих" — противопоставляет пуйлу вместе с его патроном Си.

Противодействие равно действию — это закон Трампа (и никакой Ньютон тут ни при чём). Так он живёт. И эпатаж его — всегда не только в словах, а во всём, что он делает.

Чем наглее будет действовать путин, тем мощнее ответит Трамп.

Нам не нужно Трампа дразнить. Нам не нужно с Трампом спорить. Нам не нужно Трампа просить. Любое давление на него даёт противоположный результат.

Так что нам нужно, чтобы он знал: Украина мечтает капитулировать и уже получила за это огромную взятку (так будет гораздо убедительнее).

А Европа должна доводить до него информацию, что ждёт, когда же он наконец освободит её от американской оккупации и членства США в НАТО.

И никто его не остановит. Мир должен Антибайдена сделать Антипуйлом.