В Литве рассказали, как помогут белорусам после запрета Лукашенко выдавать паспорта за границей. Моей первой реакцией на эту новость была фраза - пусть сами себе помогут. В самом деле, отдали свою страну на разграбление усатому таракану, боролись с помощью цветочков, протест выглядел жалко. Пускай едут домой и помогают себе сами.

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С другой стороны - у Литвы свои интересы. Есть неплохие работоспособные люди. Которые хотят жить нормально, работать, платить налоги и быть полезны стране, где нет Лукавого. Литва им подходит. Они в свою очередь принесут Литве пользу и не будут грузом для государства. Потому что работающие люди - самый главный капитал сегодня.

Эта та простая истина, которую у нас не понимают налоговые идеологи от Азарова и до Гетьманцева, разного рода чиновники и в одной обойме с ними представители "Третьего сектора". Все, кто усложняет людям жизнь и делает ее менее удобной.

В Литве прекрасно знают, какая сумасшедшая конкуренция сейчас в Евросоюзе за молодых людей, которые хотят работать, а не жить на пособие. И прекрасно закроют свою демографическую ситуацию за счет донорства Беларуси. Так Польша закрывала свои проблемы еще до войны за счет приезжающих украинцев. Так Украина... украинские элиты еще даже не пришли к пониманию проблемы. Или воспринимают ее решение на уровне "Не выпускать мужчин и после войны..."