Украина сегодня отмечает годовщину провозглашения независимости. Сегодня же исполняется полтора года с начала полномасштабного вторжения России в независимую Украину. И эти два события мировой истории неразрывно связаны.

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Демократический мир не воспринял серьезно события 24 августа 1991 года. Импульс истории, который предрешит развал СССР, в том же Вашингтоне в те дни мало кто чувствовал, а куда все катится на самом деле – понимали единицы.

Ядерная лихорадка на фоне Холодной войны приучила не одно поколение американцев жить со страхом того, что в СССР нажать ядерную кнопку могут в любой момент. Никто не пытался оказать поддержку украинцам в их стремлении к независимости. Да мало кто вообще ожидал, что семидесятилетний ядерный монстр рухнет с такой скоростью.

Тридцать два года тому назад всех интересовало одно: что будет с советским ядерным арсеналом и в какие руки он попадет. В Украине оставался большой запас военного и ядерного советского "наследства". Позже появятся 5 пунктов Буша-старшего с одним четким посылом – всю ядерку отдать России, иначе никакого признания украинского молодого государства не будет.

Относительно тогдашних решений и уступок Кравчука американцам в Украине до сих пор ломают копья. Мол, мог и не отдать, мог торговаться, мог подумать стратегически и держать в уме, что Россия – будущий враг Украины. Увы, не мог. Прошлый опыт совместной жизни давил и на простых (все еще советских по сути своей) украинцев, и на их коммунистических лидеров, годами стоявших у партийного руля.

Историки сегодня спорят, сыграла ли Украина решающую роль в развале Империи зла? Если бы коммунисты не отдали голоса за провозглашение независимости Украины 24 августа, сразу после августовского путча 1991 года, как бы развернулись события? Случился бы парад освобождения народов, входивших в состав СССР?

Для меня сегодня очевидно одно. Без Украины дальнейшее существование Союза было бы бессмысленным. История доказала это полтора года назад окончательно. Как пишет гарвардский историк Сергей Плохий в своей новой книге, посвященной русско-украинской войне: "В 2022 году нас настигла отложенная история. Россия отпускала новые республики условно и всегда держала в голове их возврат назад". Сегодня продолжается развал империи, который не случился в полной мере тридцать два года тому назад.

В далеком 1991 году Западный мир не понял, почему стоит больше интересоваться молодыми государствами, появившимися на руинах совка. Сегодня за эти ошибки украинцы платят своими жизнями.

Я хочу пожелать Украине победить путинскую Россию, а странам Запада – исправить, наконец, свои исторические ошибки. Украина давно заслужила почетное место в демократическом мире. Пора это осознать и принять все меры для Победы.

З Днем Незалежності, незламна країна!