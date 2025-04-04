Южная Корея передала Украине новый пакет помощи на 100 млн долларов: подробности

В четверг, 3 апреля, стало известно о том, что Южная Корея передала Украине новый пакет помощи. Он составляет 100 млн долларов.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Сегодня дипломат провел встречу со своим коллегой из Республики Корея Чо Тэ Юлем на полях заседания министров стран-членов НАТО.

"Приветствую участие моего коллеги в сегодняшнем заседании министров НАТО как знак того, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана", – отметил Сибига.

Глава украинского МИД обсудил с корейским коллегой укрепление связей двух стран и совместные усилия по противодействию углублению сотрудничества между Россией и КНДР, "угрожающей обоим нашим регионам".

В министерстве не уточняют, что Южная Корея передала в пакете помощи.

Напомним, что южнокорейский оборонный гигант Hanwha планирует построить завод по производству гаубиц K9 Thunde и K10 Thunde, а также региональный центр в Румынии. Его планируют разметить в уезде Дамбовица на юге страны.

Одним из главных заказчиков оборонной продукции Южной Кореи в Европе является Польша, которая в 2022 году подписала крупнейшее в истории Сеулу соглашение по продаже оружия на сумму около 22 миллиардов долларов. Рамочная сделка предусматривала поставки 1000 танков K2 и более 600 гаубиц K9, сообщило министерство обороны Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины минимум четыре завода по изготовлению оружия. Кроме того, на предприятиях будут производить снаряды, военную технику, прах и средства ПВО.

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