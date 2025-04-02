Южная Корея хочет построить завод по производству оружия рядом с Украиной: что известно о проекте

Южнокорейский оборонный гигант Hanwha планирует построить завод по производству гаубиц K9 Thunde и K10 Thunde, а также региональный центр в Румынии. Его планируют разметить в уезде Дамбовица на юге страны.

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Об этом сообщило TVP. Издание отмечает, что строительство военного завода еще требует одобрения Бухареста.

Согласно планам, строить завод должны начать в 2026 году и закончить через два года. Строительство, как ожидается, создаст около 2000 рабочих мест.

Стоимость проекта пока не разглашается.

Компания Hanwha Defense, дочерняя от Hanwha Aerospace, намерена постепенно перенести все производство в Румынию, а пока срочные заказы будут выполняться в Южной Корее.

В дополнение к производству, ремонту и техническому обслуживанию будущих гаубиц К9, завод также будет работать над продукцией Hanwha, закупаемой другими европейскими странами.

"Нашим приоритетом является поставка K9 и K10, но мы уже имеем несколько таких машин в НАТО и Европе, поэтому идея состоит в том, чтобы иметь возможность производить компоненты, проводить техническое обслуживание и ремонт здесь, в Румынии", – сказал генеральный директор Hanwha Global Defense Майкл Коултер во время встречи с румынскими журналистами.

Одним из главных заказчиков оборонной продукции Южной Кореи в Европе является Польша, которая в 2022 году подписала крупнейшее в истории Сеулу соглашение по продаже оружия на сумму около 22 миллиардов долларов. Рамочная сделка предусматривала поставки 1000 танков K2 и более 600 гаубиц K9, сообщило министерство обороны Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины минимум четыре завода по изготовлению оружия. Кроме того, на предприятиях будут производить снаряды, военную технику, прах и средства ПВО.

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