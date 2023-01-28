Юлія Володимирівно, у нас нема часу.

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У нас нема часу робити вигляд, що все добре. Що Тимошенко — політик. Що її фракція — це не колода від олігархів та людей, які прийшли заробляти.

Що Тимошенко все життя живе в орендованому маєтку в Козині. Що все життя їздить на орендованому броньованому мерседесі.

Що кожні вибори для Тимошенко — це не предмет чергових домовленостей з олігархами.

Що кожне скликання фракції Тимошенко знаходиться не в опозиції доти, доки їй віддають посади, міністерства та зернові корпорації.

Що в Херсон вона їздила не для того, щоб зараз її публічні "адвокати" життя в Дубаї виправдовували тим, що вона ж їздила в Херсон.

Що зять Тимошенко - великий транснаціональний бізнесмен і став таким не після того як став членом родини Тимошенко.

Чому для Тимошенко матеріал "Батальйон Дубай" — це погано і небезпечно? Чому зараз вони будуть маніпулювати, звинувачувати у відповідь, казати "вона же мать" але по суті не скажуть нічого.

Тому що цей матеріал — наочна демонстрація того, що слова депутата, лідерки партії та вічної кандидатки в президенти Тимошенко розходяться з її справами тут і зараз.

Тому що вже надто багато років "зубожіння" продає електорату мільйонерка на луі віттоні.

Вибачте, але у нас нема часу дивитись цей спектакль, який по колу триває вже більше двадцяти років.

Нам треба якомога швидше вийти з цього замкненого кола, де одні роблять вигляд, а інші приймають і толерують це.

Юлія Володимирівно, у нас нема часу. У вас, судячи з "відпусток", є.

Звільніть парламент і політичний простір від своєї присутності. І тоді, якщо хтось сфотографує вас в Дубаї в онуків — це буде жовта преса. А поки несіть політичну відповідальність. Це вона.