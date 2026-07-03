"Явное проявление растущего отчаяния Кремля": Украина проинформировала ОБСЕ о российском террористическом ударе 2 июля

В ходе очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ Украина проинформировала о массированной российской атаке, произошедшей в ночь на 2 ноября и унесшей жизни более 20 гражданских. Государство-агрессор РФ усиливает террор украинских мирных жителей, но это свидетельствует о все большем отчаянии Кремля.

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С соответствующим заявлением выступил постпред Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко. Его цитирует "Укрінформ".

Только постоянное давление может заставить Россию прекратить свою агрессивную войну

"Эскалация Россией кампании террора против гражданского населения и ее жестокие действия на временно оккупированных территориях Украины являются очевидным проявлением растущего отчаяния Кремля. России не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей. Она не смогла уничтожить украинскую государственность, так же как не смогла сломить решимость украинского народа давать отпор", – сказал дипломат.

В ночь на четверг враг совершил один из самых масштабных обстрелов. В Киеве было повреждено более 20 объектов, преимущественно жилые дома, а также станция скорой помощи, научно-исследовательский институт, гостиница и предприятия. Войска РФ целились и по Харьковской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской областям.

Витренко добавил: только за прошедшую неделю оккупанты запустили по нашей стране примерно 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет.

"Подавляющее большинство российских ударов направлено не по военным или оборонным объектам, а по гражданским целям, включая критическую инфраструктуру, транспортные сети, учреждения образования и здравоохранения", – подчеркнул он.

Противник уже систематически обстреливает медицинскую инфраструктуру, и это вызывает особую тревогу. В Министерстве здравоохранения ранее публиковали статистику: с начала полномасштабного вторжения Россия атаковала не менее 2617 медицинских учреждений, из которых 331 разрушено до основания.

"Только с начала этого года система мониторинга Всемирной организации здравоохранения зафиксировала 300 атак на медицинские учреждения и персонал в Украине. По подтвержденным ВОЗ данным, эти атаки привели к гибели 15 человек и ранению еще 116. Эти бесчеловечные методы агрессора не должны стать нормой", — сказал Витренко.

Он обратил внимание ОБСЕ на то, что россияне не достигли своих целей, а увязли в затяжной войне и потеряли почти 1,5 миллиона военнослужащих.

В то же время Украина продолжает успешно наносить удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры.

"Кремль может пытаться скрыть масштабы этих потерь, но он не способен избежать последствий собственной незаконной агрессии. Санкции против России, а также против всех, кто содействует ее агрессивной войне, должны быть ужесточены, существующие лазейки закрыты, а выполнение санкций – обеспечено. Только постоянное давление может заставить Россию прекратить свою агрессивную войну. Каждый шаг, который укрепляет Украину и повышает цену российской агрессии, приближает нас к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", – заявил Витренко.

Как писал OBOZ.UA:

– Масштабный обстрел нашей страны начался вечером 1 июня, основная его часть пришлась на ночь 2-го числа. В направлении Киева летели десятки ударных БпЛА, ракеты разных типов, в том числе "Цирконы". Известно о почти 30 погибших, еще более 100 человек, в том числе дети, получили ранения.

– Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ все активнее применяет реактивную модификацию дронов-камикадзе типа "Шахед". Военное командование государства-агрессора учитывает тот факт, что боекомплект для зенитно-ракетных комплексов, находящихся на вооружении Украины, является дефицитным.

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