'Янтарь нашли, то может и золото найдут': мэру Ужгорода на сессии горсовета вручили лопату. Видео

Городскому голове Ужгорода Богдану Андрииву на сессии горсовета вручили лопату. Таким образом депутат Ужгородского горсовета Валентин Штефаньо выразил протест против проекта выделения земельного участка "искателям янтаря".

Видео дня

О перформансе на заседании горсовета в Ужгороде рассказал "Укринформ". Заседание сессии от 23 декабря транслировал youtube-канал мэрии.

Что происходило на сессии

После принятия повестки дня, депутат Штефаньо выразил возмущение проектом выделения земельного участка 12,7 га ООО "ИНЕРТ" "для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятиями, связанными с пользованием недрами на территории г. Ужгород".

Возможную добычу янтаря в пределах города депутат назвал абсурдным. Штефаньо подошел к трибуне и вручил городскому голове пластиковую лопату, иронично предложив поискать еще и золото.

"Я бы хотел еще снять несколько пунктов в проектах решения, которые сейчас будут голосоваться. Это проект решения 2713. Все знают, что у нас в Ужгороде нашли янтарь и другие ископаемые, да? (...) 12,6 гектара земли у нас идет под янтарь. Для меня это что-то из области фантастики. Но если у нас нашли янтарь на 12 гектарах, то может у нас еще и золото найдут?!", – сказал Штефаньо.

В ответ Богдан Андреев сказал депутату, что этот проект решения уже сняли с рассмотрения.

Однако, документ и в дальнейшем был размещен на сайте горсовета, отметил Штефаньо.

"Дело в том, что эти проекты идут на сессию, их обсуждают в наших департаментах, они все-таки заходят на сессию. Вашим заместителям хочу дать такую лопату, пусть довыучат", – сказал депутат.

"Дайте исследователям", – ответил городской голова, но спрятал лопату под стол.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!