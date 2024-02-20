Я не вижу у польской власти политической воли, чтобы остановить протесты на границе, – Дещица

Поляки продолжают блокировать границу с Украиной, не пропуская в нашу страну важные грузы, что ухудщает отношения между двумя народами. Однако у власти Польши сейчас нет сильной политической воли, чтобы приостановить эти протесты.

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше в 2014-2022 годах Андрей Дещица. Он подчеркнул, что прекратить напряжение на границе нужно как можно скорее. Для этого необходимо полностью или частично удовлетворить требования протестующих, или найти компромиссное решение.

Эта ситуация не только наносит ущерб экономике Украины и нашей обороноспособности Украины, но и вредит польской экономике и позиции Польши на международной арене.

"Это также, что больше всего меня беспокоит, что оно наносит удар на уровне общественном. И между народами начинается определенное напряжение, которое совершенно не нужно, особенно во время, когда продолжается широкомасштабная агрессия России в Украине", – сказал Дещица.

В том, что касается инцидента с рассыпанным на границе украинским зерном, действительно проводится расследование. Однако вопрос сейчас стоит не только насчет этой ситуации, но и о напряжении на границе в целом.

Дещица также прокомментировал сообщения о том, что украинцев, которые в последние дни пересекают границу в сторону Польши, более тщательно проверяют. По его словам, это, скорее всего, зависит от каждого отдельного офицера пограничной или таможенной службы с польской стороны.

"Функционально пограничники или таможенники могут смотреть более придирчиво, это тоже не хорошо, я считаю. Но они, по крайней мере, имеют на это право. Но протестующие точно не имеют права проверять наши машины и выражать согласие, могут ли они проехать через границу или нет", – подчеркнул дипломат.

Добавим, что Дещица считает, что инциденты на границе, вероятнее всего, являются обычной провокацией, но нельзя исключать и российский след.

По состоянию на 19 февраля поляки продолжали блокировать 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Украиной. На самом большом пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" полностью остановилось движение грузового транспорта. С 20 февраля польские фермеры хотят перекрыть по всей границе не только движение авто, но и железную дорогу и подъезды к морским портам.

Украинские перевозчики объявили об ответном протесте, а Еврокомиссия созывает специальную координационную платформу, чтобы решить проблему.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В то время, когда поляки блокируют ввоз украинского зерна, в больших объемах в страну заходит российское. Продукции из РФ было ввезено 12 млн тонн.

– Поляки, протестующие на границе с Украиной, блокируют передвижение фур для Сил обороны, перевозящих военную технику. Некоторые автомобили стоят на границе уже три дня.

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