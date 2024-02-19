Поляки на границе третьи сутки не пропускают фуры с грузом для ВСУ: перевозчик рассказал подробности. Фото

Поляки, протестующие на границе с Украиной, блокируют передвижение фур для Сил обороны, перевозящих военную технику. Некоторые автомобили стоят на границе уже три дня, в то время как ситуация на поле боя очень напряженная и бойцы украинской армии нуждаются в этой помощи.

О такой ситуации рассказал волонтер и перевозчик Назар Смык в понедельник, 19 февраля, на своей странице в социальной сети Х. Эти фуры везут артиллеристам Вооруженных Сил грузовики для выгрузки боеприпасов на позиции.

"Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пукают поляки. На фото – грузовики, которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Теперь вы понимаете мою агрессию к польским протестующим", – написал он.

В комментарии изданию ZAXID.NET Смык уточнил, что на пункте пропуска "Шегини – Медика" стоят две его фуры с грузовиками и две фуры с пикапами. Этот груз оформлен как гуманитарная помощь, которая после доукомплектования идет на нужды украинской армии. К примеру, грузовики Daf с краном для загрузки снарядов уже должны были использоваться артиллеристами 47 бригады.

По словам Смыка, польские правоохранители способствуют митингующим – полиция имеет свой блокпост и не пропускает украинские фуры. Он также отметил, что польские фермеры должны были блокировать только фуры с зерном, однако они блокируют абсолютно все.

"С первого дня, когда началась блокада, мои фуры сразу начали задерживать. Мы возим военную технику, в среднем одна фура в день. То есть пять грузовиков в неделю. Если раньше заехать в Украину и вернуться занимало три дня, теперь 14. Это очень тяжелая ситуация", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети распространили видео, якобы снятое на польской границе. В нем водитель показывает фуру с военной техникой, которую не пропустили в Украину польские "трактористы в состоянии алкогольного опьянения". Установить достоверность этого видео невозможно.

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