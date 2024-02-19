Российский след или обычная провокация: Дещица объяснил, что стоит за протестами польских фермеров. Видео

Протесты фермеров на украинско-польской границе не утихают, на завтра, 20 февраля, запланирована очередная акция и протестующие намерены заблокировать все пункты пропуска. При этом на польский рынок спокойно заходит российская и белорусская сельскохозяйственная продукция, причем в большем количестве, чем украинская, но польские фермеры почему-то не протестуют против этого. Вместо этого высыпают украинское зерно на асфальт и блокируют пункты пропуска.

О том, что действительно стоит за протестами польских фермеров, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 годов, дипломат Андрей Дещица в интервью OBOZ.UA.

По его словам, украинской сельскохозяйственной продукции, в частности зерна, в Польшу поступает гораздо меньше, чем из России. Дещица обращает внимание на двойные стандарты протестующих.

"Почему-то об этом не говорят, что в Польшу поступает очень много сельскохозяйственной продукции из России. Совершенно не исключено, что это зерно краденое в Украину, завезенное в Польшу, и таким образом демпингует цены в Польше. Но против него почему-то польские фермеры не выступаю". И это источник такой напряженной ситуации с ценами на сельскохозяйственную продукцию в Польше. А украинской продукции гораздо меньше поступает в Польшу, чем из России. На это нужно обратить внимание польскому правительству и польским производителям", – подчеркнул украинский дипломат.

Учитывая, как действуют польские протестующие, возникает вопрос, имеют ли эти блокировки границ только экономическую составляющую или направлены на то, чтобы подорвать обороноспособность Украины через те каналы, которые имеет Россия в Польше.

"Думаю, что там есть российский след, тем более, что эти протесты начинали автоперевозчики, которых поддерживает праворадикальная популистская партия "Конфедерация", а она известна тем, что имеет связи с Россией и поддержку со стороны РФ", – подчеркнул Дещица.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на границе с Польшей становится критической. Украинские перевозчики объявили об ответном протесте, а Еврокомиссия созывает специальную координационную платформу, чтобы решить проблему.

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