Блог | Я был неправ относительно позиции Польши по российской ракете. Нам все объяснили!
Простите, я был неправ относительно позиции Польши. Нам все объяснили!
Как рассказал министр обороны РП Владислав Косиняк-Камыш ракету могли бы сбить, но решили пропустить, потому что "если бы были какие-то признаки того, что этот объект следует к какой-то цели, расположенной на территории Польши, он, очевидно, был бы сбит".
Далее текст на языке оригинала.
Міністр правий. Ну летить собі російська мирна ракета в мирних цілях — чого її збивати? Може вона досліджує викиди у повітрі або аналізує стан рільництва?
Wycofuję wszelkie zastrzeżenia i przepraszam. Było źle.
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