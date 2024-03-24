Простите, я был неправ относительно позиции Польши. Нам все объяснили!

Как рассказал министр обороны РП Владислав Косиняк-Камыш ракету могли бы сбить, но решили пропустить, потому что "если бы были какие-то признаки того, что этот объект следует к какой-то цели, расположенной на территории Польши, он, очевидно, был бы сбит".

Далее текст на языке оригинала.

Міністр правий. Ну летить собі російська мирна ракета в мирних цілях — чого її збивати? Може вона досліджує викиди у повітрі або аналізує стан рільництва?

Wycofuję wszelkie zastrzeżenia i przepraszam. Było źle.