Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп только после соответствующего вопроса отреагировал на инцидент с самолетом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, который экстренно приземлился в Болгарии из-за глушения его GPS-сигнала. Реакция президента США свелась к шутке.

Это произошло во время традиционного общения американского лидера с прессой в Белом доме. Причем Трамп лишь сообщил об "обеспокоенности НАТО" и странно пошутил.

"Ну, у нее было интересное событие. Она выдающаяся женщина. НАТО обеспокоено этим, думаю, мы оба (обеспокоены)", – в частности, сказал Трамп.

Он отметил, что "никто не знает", из-за чего у самолета председателя Еврокомиссии перестал работать GPS.

"Но у нее забрали возможность использовать телефон. Знаете, иногда это хорошо. Если бы такое когда-то случилось со мной, я был бы счастлив", – добавил президент США.

Инцидент с самолетом главы ЕК

Напомним, что 1 сентября самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен экстренно приземлился в Болгарии. Причиной стало, как считается, российское вмешательство, которое привело к нарушению работы GPS на самолете. Пилот был вынужден приземлиться, используя бумажные карты.

Болгарские власти сообщили соответствующим органам Европы о том, что они подозревают "откровенное вмешательство России". Причем там добавили, что такие случаи стали "почти ежедневной практикой" на восточном фланге ЕС. Речь идет не только об авиации, но и о морских перевозках и других секторах экономики.

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина отверг обвинения в причастности России к сбою GPS-сигнала во время посадки самолета с Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии. Дмитрий Песков опроверг это обвинение, назвав его "некорректным".

