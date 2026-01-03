'Вызывает беспокойство': эксперты о возможной отставке главы СБУ Василия Малюка

Народный депутат Украины Роман Костенко сообщил, что президент Владимир Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка. Экспертная среда отреагировала на возможную властную ротацию.

"Разбалансировка, ослабление переговорных позиций, удар по обороноспособности", – так отреагировали известные эксперты на новость о запланированной якобы отставке Василия Малюка, нынешнего главы СБУ.

По мнению журналиста и военного Юрия Бутусова, не укладываются в логику усиления обороноспособности разговоры об увольнении главы СБУ Малюка – его роль в успешных боевых действиях СБУ является ключевой, он имеет реальное влияние на ситуацию на фронте, и является стержневым человеком в системе безопасности.

"Если Малюка уберут, значит обороноспособность страны будет ослаблена, и власть будет серьезно разбалансирована", – написал Бутусов на своей странице в сети Facebook.

По словам же общественного активиста, экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, Василий Малюк является патриотом Украины и профессионалом высочайшего уровня; он – на своем месте, а решение об отставке приведет и к ослаблению переговорных позиций с нашими партнерами на Западе, потому что те связи, которые имеет Василий Малюк, нарабатываются годами.

"Я обращаюсь к президенту Украины: господин Владимир не делайте стратегической ошибки, не разваливайте то, что стало надежной опорой нашего государства! Учтите, что Служба безопасности Украины, под руководством генерал-лейтенанта Василия Малюка, имеет один из самых высоких уровней доверия среди силовых структур в украинском обществе", – отметил Дмитрий Ярош.

Основатель "Азова" и командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий уверен, что Василий Малюк – не просто глава эффективного контрразведывательного органа. Он превратил Службу безопасности Украины в один из ключевых стратегических факторов войны. По мнению командира, новость о возможной отставке Малюка вызывает серьезное беспокойство.

"Служба системно поражает экономические узлы противника, нанесла непоправимые потери российской стратегической авиации и стала определяющим игроком в войне на море – усилиями СБУ российский флот практически исключен из войны. Роль личности здесь определяющая, поэтому замена Малюка будет означать ослабление одного из наиболее эффективных элементов украинской военной машины", – отметил Андрей Билецкий, информируют "Українські новини".

Напомним, Главу СБУ Василия Малюка могут уволить с этой должности, но его отставка негативно повлияет на обороноспособность страны.