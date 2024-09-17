Трамп и Вэнс обещают:

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быстрое прекращение войны (оба) —

на условиях установления демилитаризованной границы по текущей на тот момент линии огня и неучастия Украны в военных блоках (Вэнс),

а также снижение мировых цен на энергоносители за 12 месяцев как минимум вдвое, что сделает дальнейшие войны для россии невозможными (Трамп).

В то же время Харрис и Уолз обещают поддерживать Украину сколько нужно, но без военной и финансовой конкретики, а также без конкретики во времени.

Это практически всё. Остальное мы добавляем за них всех уже самостоятельно.

Камала, мы, конечно, не голосуем, но можно немного подробнее? "Гюльчатай, открой личико!"