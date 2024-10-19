Видео дня
Блог | Выборы это массовый экзамен с отложенной оценкой
Накануне (ну — почти накануне) выборов в Америке почему-то пришло в голову.
Те, кто, проголосовав за Т (или не проголосовав вообще), потом своим выбором недовольны, должны, ругая в дальнейшем Т, всегда иметь в виду полный титул Т.
Он такой: "Т и я, потому что за Т голосовал (или не голосовал вообще и тем помог Т избраться)".
Например: "Нехороший человек Т и я, потому что за Т голосовал (или не голосовал вообще и тем помог Т избраться)".
И наконец: Т — это просто первая буква словосочетания ТВОЙ ВЫБОР.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...