Накануне (ну — почти накануне) выборов в Америке почему-то пришло в голову.

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Те, кто, проголосовав за Т (или не проголосовав вообще), потом своим выбором недовольны, должны, ругая в дальнейшем Т, всегда иметь в виду полный титул Т.

Он такой: "Т и я, потому что за Т голосовал (или не голосовал вообще и тем помог Т избраться)".

Например: "Нехороший человек Т и я, потому что за Т голосовал (или не голосовал вообще и тем помог Т избраться)".

И наконец: Т — это просто первая буква словосочетания ТВОЙ ВЫБОР.