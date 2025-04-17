'Введены без каких-либо правовых оснований': Порошенко оспаривает санкции против него в Верховном Суде

Петр Порошенко обжалует санкции, введенные указом президента Украины, в Верховном Суде. Сегодня во время рассмотрения искового заявления на заседании присутствовали народные депутаты Украины, а также дипломаты по миссии Евросоюза, представители посольств Германии, Польши, Австрии, Швеции, Литвы, Дании.

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Петр Порошенко во время выступления в судебном заседании заявил, что санкции против него в соответствии с материалами дела были введены без каких-либо правовых оснований, в превентивном порядке.

А сами документы, в частности, решения СНБО и Указ президента, были сфальсифицированы. Теперь власти хотят сделать заседание Верховного Суда закрытым, чтобы ни общество, ни западные партнеры не узнали о вопиющих нарушениях закона по этому делу, подчеркнул Порошенко.

"Они хотят запретить вам знать причину санкций, которой не было. Санкции неконституционны. Нельзя применять санкции не только к пятому президенту, а к гражданам Украины, которые находятся на подконтрольной территории", – констатировал Порошенко.

"Ни президент Зеленский, ни другие более чем за два месяца не смогли объяснить обществу причину введения санкций. Что же сделал Порошенко. И только в ответ на решение суда мы прочитали, что, оказывается, санкции носят превентивный характер. У нас теперь появилась норма, по мнению президента, в виде "мыслепреступления", - заметил лидер "Евросолидарности".

"Офис президента додавил МИД с требованием, чтобы текст указа был донесен во все посольства Украины для информирования стран пребывания", – отметил Порошенко.

Он убежден, что механизмом внесудебных санкций власти хотят заблокировать масштабную помощь ВСУ и политическую деятельность оппозиции.

"Первое: лишить меня права участвовать в выборах как лидера оппозиции, лидера крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте и политической силы. Вы в какой Европейский Союз после этого собираетесь идти? Как вы собираетесь аргументировать членство в Евросоюзе? Как госпожа Стефанишина и госпожа Свириденко ездят, подписываются?" Порошенко.

Кроме того, Нацбанк блокирует возможности Фонда Порошенко помогать ВСУ, а самому Петру Порошенко даже платить налоги. При этом накануне введения санкций президент подал в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за нарушение санкций. Таким образом власть безосновательно делает невозможными любые сделки пятого президента.

"Вы можете незаконно запретить мне выезжать за границу, вы можете арестовать счета незаконно, вы можете блокировать мои встречи незаконно, вы можете следить за моей политической деятельностью незаконно, но вы не сможете запретить мне говорить правду", - обратился лидер оппозиции к власти.

"Мне нечего прятаться ни от людей, ни от суда, ни от мировой общественности. Но прекратите уничтожать Украину. Прекратите разрушать демократию. Прекратите строить диктатуру. И прекратите узурпировать власть. Потому что тогда представление отдельных руководителей государств об построении диктатуры в Украине получит неопровержимые слова".