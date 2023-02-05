Введение войск ЕС в Украину уже точно не стоит в повестке дня, – Боррель

Вопрос направления войск Европейского Союза на территорию Украины никогда не был на повестке дня. ЕС не планирует этого, потому что не является стороной конфликта.

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Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Pais. В то же время верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности уверяет, что помощь Киеву не имеет "срока годности" и что Европа заинтересована в том, чтобы диктатор Владимир Путин не отнял суверенитет у Украины.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – подчеркнул Боррель.

75-летний дпломат сказал, что европейские партнеры будут продолжать помогать Украине так долго, как это нужно, и всеми средствами, которые необходимы.

Он обратил внимание на то, что европейские военные берут участие в миссиях подготовки бойцов ВСУ, в частности, украинских экипажей западных танков.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", – отметил Боррель.

Как писал OBOZREVATEL:

– ЕС предоставит Украине помощь на разминирование освобожденных территорий. Финансовый размер этой спецпрограммы составит 25 млн евро.

– В начале февраля Европейский Союз продлил бесплатный роуминг для украинцев-беженцев в Европе. Программу ввели еще в апреле прошлого года.

– Также Евросоюз открыл в Польше энергетический логистический хаб помощи для Украины – rescEU. Он позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь в нашу страну с целью поддержки поставок электроэнергии и будет полностью финансироваться ЕС.

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