'ВСУ делают свое дело': в Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США

В Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США, которые могут касаться войны в Украине. Заместитель главы ведомства Анна Маляр отметила, что о планировании военных операций всегда знает узкий круг лиц, поэтому риск утечки такой информации очень низкий, хотя его и нельзя отрицать.

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Большим является риск того, что "просочатся" данные, о которых знают многие люди, подчеркнула Маляр в эфире национального телемарафона 11 апреля. По ее словам, если стратегические военные решения обсуждаются, то, вероятно, это чье-то личное мнение.

Между одобрением и реализацией таких решений проходит мало времени, поэтому их не будет неделями обсуждать все государство, отметила заместитель министра обороны. Она напомнила о действиях украинских военных в ходе деоккупации Харьковской и Херсонской областей.

"Никто заранее это не обсуждал. ВСУ тихо делали свое дело", – добавила Маляр.

Напомним, что 8 апреля газета The New York Times сообщила, что в сети появилась новая порция документов США, в том числе и секретных, по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В открытый доступ могло "просочиться" более сотни секретных данных. Официальные лица Вашингтона признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб.

Издание CNN написало, что утечка такой информации якобы заставила Украину изменить свои военные планы. Часть документов раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, ПВО, размерах и готовности батальонов.

Этот инцидент обеспокоил Пентагон, ведь только накануне стало известно об утечке информации с подробным описанием планов США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением. В ОП тогда заявили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США заверили, что утечка секретных документов Министерства обороны государства не повлияет на военную помощь Украине. США будут продолжать поддерживать Киев в борьбе с полномасштабным вторжением России.

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