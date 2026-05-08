Вспомнили об Украине: в ISW рассказали, как Кремль создает информобраз для провокаций против НАТО

Россия пытается сформировать информационную почву для потенциальных провокаций в воздушном пространстве Балтии и Финляндии, используя тему украинских дронов. Кремль стремится оправдать возможные будущие нарушения воздушного пространства стран НАТО...

Ведь у страны-агрессора есть "необходимость" в перехвате беспилотников, которые атакуют территорию РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Итак, 7 мая несколько дронов залетели в воздушное пространство Латвии с территории России, а два из них упали на латвийской территории. В то же время министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что предварительная информация свидетельствует об украинском происхождении дронов, которые могли направляться к целям в РФ, отметив при этом право Украины наносить удары по законным военным целям на российской территории.

После этого Минобороны РФ заявило, что российские силы якобы зафиксировали в воздушном пространстве Латвии шесть дронов, а также французские истребители Rafale и F-16. Российская сторона утверждает, что один из беспилотников был сбит вблизи Псковской области, тогда как остальные "исчезли" возле латвийского Резекне.

Тогда как в стандартном отчете о работе российской ПВО Кремль не сообщал о сбитии дронов именно над Псковской областью. Зато там упоминались атаки беспилотников в ряде других российских регионов, через которые дроны теоретически могли двигаться к российским портам в Балтийском море.

Кремль уже не впервые продвигает нарратив об использовании украинскими силами воздушного пространства стран Балтии и Финляндии для ударов по РФ.

российские власти усилили обвинения в адрес стран Балтии и НАТО, заявляя о "милитаризации" региона и подготовке к блокаде Калининграда. Такие заявления – часть долгосрочной информационной кампании от Кремля, направленной на оправдание потенциальной агрессии.

