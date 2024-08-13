'Вскоре будут практические шаги': у Кулебы оценили его турне в страны Африки

На минувшей неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил четвертое дипломатическое турне по странам Африки. Он посетил юг и юго-восток континента: Малави, Замбия и Маврикий. МИД удовлетворен результатами африканского турне Кулебы.

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Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга 13 августа. Он подчеркнул, что в скором времени следует ожидать практических шагов.

Представитель отметил, что важными темами африканского турне Кулебы были продовольственная безопасность, развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, цифровизация, энергетическая безопасность и продвижение Формулы мира.

Дмитрий Кулеба во время переговоров заручился однозначной поддержкой государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил спикер МИД.

Африканские собеседники заверили в готовности развивать политический диалог с Украиной, которая может многое предложить им.

"Мы видели интерес у африканских стран к целому ряду вещей, которые Украина может предложить. То есть это взаимовыгодное сотрудничество. Например, министр сообщил в Малави и Замбии о решении президента Украины оказать им помощь в рамках инициативы "Зерно из Украины". Обе страны очень серьезно страдают от засухи, от изменений климата", – сказал Тихий.

Развитие сотрудничества в сельском хозяйстве и энергетической безопасности

Поскольку у Украины есть огромный потенциал и опыт в сельском хозяйстве, в том числе высокотехнологичном, она готова делиться этим опытом с африканскими странами. Об этом шла речь во время переговоров, отметил Тихий.

"Я думаю, что вы увидите вскоре практические шаги по воплощению этих планов с этими африканскими странами", - подчеркнул спикер МИД.

Также речь идет о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности. Как рассказал Тихий, в Замбии из-за засухи есть проблемы с гидроэлектростанциями, там тоже есть отключение света. Украина готова поделиться опытом, как усиливать энергетическую безопасность.

"С Маврикием вообще отдельная история, там речь идет об инвестициях. Мы пригласили делегацию маврикийских бизнесов посетить Украину", - сказал Тихий.

Он добавил, что Маврикий будет не только важным партнером Украины, но и сможет играть существенную роль в выходе Украины на африканские рынки и углублении экономических связей со странами Африки. То есть, речь идет о том, что может быть трехстороннее сотрудничество, когда Украина будет развивать торгово-экономическое сотрудничество с другой страной Африки, где Маврикий выступит гарантом инвестиций.

Поддержка украинских инициатив

По словам Тихого, по сравнению с 2022 годом Украина удвоила количество посольств в Африке. Он отметил, что это внимание к Африке приносит конкретные результаты для Украины. Речь идет о поддержке украинских инициатив в рамках международных организаций и количестве стран Африки, принявших участие в Саммите Мира.

"На прошлой неделе Дмитрий Кулеба провел 7 переговоров в Африке. Глава МИД заключил в Африке три новых соглашения - это меморандумы о политических консультациях с МИД Маврикия, Замбии, а также соглашение о безвизе с Маврикием. Кроме того, Дмитрий Кулеба договорился о заключении еще 2-х. х соглашений с Маврикием, это соглашения о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашение об избежании двойного налогообложения", – сказал Тихий.

Разрыв дипотношений с Мали и Нигером не повлияет на развитие отношений с другими странами Африки.

Спикер МИД также подчеркнул, что прекращение дипломатических отношений с нашей страной не будет оказывать существенного влияния на развитие отношений Украины с другими странами Африки. По его словам, украинской стороне жаль, что две эти страны приняли свои решения "поспешно, недальновидно и не предоставив существенных доказательств и не изучив причины инцидента на севере Мали".

"Мы все прекрасно понимаем, связи этих стран с Россией, на сколько они от России зависимы. Ясно, что эти решения принимались не только этими странами, как минимум. Эти два решения не будут оказывать существенного влияния на развитие отношений Украины со странами Африки", – сказал Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал свое африканское турне 4 августа, оно продлится до 8 августа. Во время этого визита он впервые посетил три африканских страны: Малави, Замбию и Маврикий.

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