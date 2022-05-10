"Всем сердцем хотел мира, и мы этого добьемся": Зеленский отреагировал на смерть Кравчука

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть одного из своих предшественников Леонида Кравчука. Он отметил историческую роль первого президента и его политическую мудрость.

Об этом Владимир Зеленский сказал в традиционном видеообращении к народу во вторник вечером, 10 мая, подводя итоги 76-го дня полномасштабной войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня умер первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умеет найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Особенно это важно в сложных, кризисных моментах. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны", – сказал Зеленский.

Видео дня

Президент отметил, что именно такую свою мудрость Кравчук проявил в конце 1980-х годов, когда возникало украинское движение.

"Он блестяще прошел 1991 год, и это только сейчас может выглядеть, будто тогда ему было просто. И что бы ни было потом, Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной", – отметил Зеленский.

Также шестой президент Украины поблагодарил первого президента за помощь и советы и пообещал добиться мира.

"Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины миру. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира", – подытожил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. 10 мая он ушел из жизни после продолжительной болезни. Проблемы со здоровьем начались в политике летом прошлого года. 29 июня 2021 первый президент пропустил торжественное заседание Совета по случаю Дня Конституции из-за операции на сердце.

10 января 2022 Леонид Кравчук отметил 88-летие. А уже в конце месяца он обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ.

Чем запомнится глава государства и что он говорил об украинцах, РФ, оккупации Крыма и полномасштабном вторжении российских войск – читайте в материале OBOZREVATEL.